Vida Urbana Dois presos morrem na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia Óbitos ocorreram no domingo (20) e na madrugada de terça-feira (22). Em um dos casos, informações apontam que detento foi espancado. Administração Penitenciária diz que as investigações apontarão o que aconteceu

Dois detentos morreram na Casa de Prisão Provisória (CPP), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, nesta semana. Um deles faleceu no último domingo (20/1), enquanto os presos recebiam visita de familiares. O outro morreu na terça-feira (22) fora do presídio, em uma unidade hospitalar, para onde foi levado para atendimento médico. No caso de domingo, dia de...