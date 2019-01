Vida Urbana Dois postes de energia caem e deixam ruas interditadas no Setor São José, em Goiânia Corpo de Bombeiros interditou local e Enel realiza reparos

Após a queda de dois postes de energia no cruzamento das avenidas Padre Wendell esquina com a Alameda Progresso, no setor São José, as duas ruas ficaram completamente interditadas. A fiação f...