Cidades Dois motociclistas morrem após colisão em cruzamento de Goiânia As duas motocicletas se chocaram na madrugada deste domingo (3)

Dois motociclistas morreram após colidirem um com o outro, no final da madrugada deste domingo (3), no cruzamento das Ruas 52 com a 42, no Condomínio das Esmeraldas, em Goiânia. De acordo com a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), uma das vítimas, Carlos Raimundo Peixoto de Lima, um jovem de 17 anos, não tinha autorização para dirigir, e a ou...