Cidades Dois morreram no dia que líder criminoso deixou presídio No dia 4 de julho, quando Leomar Oliveira deixou prisão em Aparecida de Goiânia, dois detentos foram assassinados

No final da tarde do dia 4 de julho, uma segunda-feira, cerca de seis horas depois que Leomar Oliveira Barbosa, o Carioca, deixou o Presídio Estadual de Formosa, Entorno do Distrito Federal, no carro de sua advogada, dois detentos foram assassinados dentro da unidade prisional. Ítalo Leandro Rodrigues de Medeiros, de 33 anos, e Wanderson Rithiele Assis Santana, de 28,...