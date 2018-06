Cidades Dois morrem em confronto com a polícia no Jardim do Cerrado 7

Dois homens morreram em um confronto com a Polícia Militar na noite de hoje (13) no setor Jardim do Cerrado 7, em Goiânia. Um carro roubado foi encontrado na porta de uma residência e próximo a ele havia dois homens. Os policiais tentaram abordá-los, mas a dupla fugiu e se escondeu. Quando os agentes os encontraram, os homens atiraram contra a equipe e os polici...