Cidades Dois incêndios são registrados em Goiânia na tarde deste domingo Os dois casos foram registrados com poucos minutos de diferença, por volta das 15h30

O Corpo de Bombeiros combateu dois incêndios em Goiânia na tarde deste domingo (23). As duas ocorrências foram registradas com poucos minutos de diferença, por volta das 15h30, e não houve feridos em nenhuma delas. Segundo o major Denivaldo Simão Pereira, coordenador de operações do Corpo de Bombeiros, um dos incêndios atingiu uma residência no Setor Negrão de Lim...