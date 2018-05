Cidades Dois homens são presos vendendo gasolina a R$ 15 o litro em Minas Gerais Eles foram presos em flagrante em Paracatu por armazenar combustível, considerado crime inafiançável

Dois homens foram presos em Paracatu (MG), no Noroeste do estado, por armazenarem e venderem combustível. Na casa em que estavam havia 700 litros de gasolina estocados, sendo uma pessoa flagrada deixando o local com um galão. A Polícia Militar chegou ao local no bairro Bela Vista após denúncia anônima, sendo a estocagem de combustível considerada crime inafia...