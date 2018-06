Cidades Dois homens são presos por assassinato de suposto traficante no Ginásio do Setor Campinas Paulo Enriki Pantoja dos Passos, de 23 anos, e Fernando de Almeida da Silva, de 20, teriam cometido o crime motivados por desavenças pessoais

A Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) apresentou na manhã desta sexta-feira (8) dois homens suspeitos de matarem um suposto traficante de drogas no Ginásio de Esportes do Setor Campinas, em Goiânia. Paulo Enriki Pantoja dos Passos, de 23 anos, e Fernando de Almeida da Silva, de 20, teriam cometido o crime motivados por desavenças pessoais. De acordo com a ...