Cidades Dois homens são presos por arrombarem um banco em Chapadão do Céu A polícia conta que os criminosos entraram na agência durante a madrugada pelo telhado, quebraram uma parede que dava acesso à tesouraria do banco e, lá, arrombaram dois cofres

Dois homens foram presos na tarde de hoje (19), suspeitos de furtar uma agência do Banco do Brasil, em Chapadão do Céu, Região Sudoeste de Goiás, no início desta madrugada. O Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar (PM-GO), foi acionado pelo gerente da instituição que, assim que ficou sabendo do furto, chamou a polícia. De acordo com os agentes, os cri...