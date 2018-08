Cidades Dois homens são presos em Jataí com 620 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai Em um carro de passeio que era utilizado como batedor foi encontrada também a quantia de R$ 7.161,00 em espécie

Dois homens foram presos na tarde deste sábado (18) na BR-364, em Jataí (GO), transportando 620 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Um dos suspeitos conduzia um caminhão que foi parado em uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Percebendo o nervosismo do abordado, os policiais resolveram verificar a carga que ele transportava e cons...