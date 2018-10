Cidades Dois homens são mortos no Residencial Monte Pascoal, em Goiânia As vítimas ainda não foram identificadas e a Polícia Técnico-Científica realiza perícia no local

Dois homens morreram dentro de uma casa, no Residencial Monte Pascoal, em Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (5) após suposto confronto com a Polícia Militar. As informações são da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) que enviou equipe ao local e vai investigar o caso. As vítimas ainda não foram identificadas e a Polícia Técnico-Científica realiza p...