Cidades Dois homens são mortos na noite de domingo em Goiânia Em um dos casos, a vítima estava em sua casa quando os suspeitos o chamaram no portão, atiraram e fugiram

Dois homicídios foram registrados na noite deste domingo (5), em Goiânia. Nattan Murilo Gomes de Oliveira, de 24 anos, estava em sua casa no Bairro Goiá quando dois homens o chamaram no portão. Assim que ele chegou a porta os suspeitos atiraram e fugiram, informou a Polícia Civil. Nenhum dos suspeitos foi preso. Ainda de acordo com a polícia, Nattan morreu...