Cidades Dois homens são mortos em confronto com a PM em Aparecida de Goiânia Um dos baleados é suspeito de ter executado e filmado um homicídio no bairro Jardim Nova Olinda

Dois homens foram mortos durante confronto com a Polícia Militar (PM), na noite da última sexta-feira (07), no Conjunto Planície, em Aparecida de Goiânia. Denunciantes que não quiseram se identificar informaram à PM que três homens responsáveis por homicídios em Goiânia e Aparecida tentariam fugir para uma cidade do interior. Os informantes entraram em con...