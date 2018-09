Cidades Dois homens são executados a tiros enquanto caminham no setor Jardim Atlântico, em Goiânia Dupla foi atingida depois que o garupa de uma moto disparou contra eles; vítimas usavam tornozeleira eletrônica

Dois homens foram mortos enquanto caminhavam pela Rua Charita, no Jardim Atlântico, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), Pedro Henrique Cordeiro e Cláudio Santos Nascife, os dois com 21 anos, foram atingidos por tiros disparados pelo garupa de uma moto, na tarde dessa sexta-feira (21). As vítimas tinham saído há pouco tempo do regime semiaberto e usav...