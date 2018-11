Cidades Dois homens são encontrados mortos em avenida no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia Vítimas ainda não identificadas apresentavam ferimentos provocados por arma de fogo, segundo o Corpo de Bombeiros

Dois homens, ainda não identificados, foram encontrados mortos, no início da madrugada desta quarta-feira (27), na Avenida Circular, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas escutaram vários barulhos de tiros. Quando chegaram ao local viram as vítimas caídas na rua e com ferimentos provocados por arma de fogo. Os bombeiros foram ...