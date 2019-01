Vida Urbana Dois homens são condenados por filmarem assassinato de turista que queria comprar maconha A execução do turista foi gravada em celular e depois enviada a parceiros pela rede social de bate-papo WhatsApp

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Florianópolis condenou dois homens pelo assassinato de um turista paulista no norte da ilha, em setembro de 2017. O rapaz foi assassinado após ser confundido com integrante de uma facção rival quando tentava comprar um cigarro de maconha. A vítima aproveitava o feriadão da Independência com uma amiga na praia de Canasvieiras. A execuç...