Dois homens são atropelados no Setor Faiçalville, em Goiânia As vítimas foram levadas para o Hugol

Dois homens foram atropelados por um carro, na manhã desta quinta-feira (31), na Avenida Madrid, no Setor Faicalville, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas estavam conscientes e sofreram apenas escoriações. Elas foram levadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Testemunhas do acidente informaram à Polícia Milita...