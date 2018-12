Vida Urbana Dois homens morrem ao cair de uma altura de 18 metros durante montagem de silo em Silvânia Outra pessoa também se feriu; o local está isolado pela polícia

Duas pessoas morreram ao cair de uma altura de 18 metros durante a montagem de um silo na tarde desta quinta-feira (13), no município de Silvânia, que fica na região Sul de Goiás. Uma outra pessoa também se feriu com o acidente. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, os dois homens já estavam mortos. Um terceiro homem foi encontrado com cortes...