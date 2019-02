Vida Urbana Dois helicópteros da Segurança Pública de Goiás estão parados há 2 meses Equipamentos foram pedidos para auxiliar nas buscas em Brumadinho (MG), mas falta de pagamento da manutenção em 2018 impediu mais uma ajuda goiana

Na semana passada, o governo de Minas Gerais, que já havia pedido e recebido oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Goiás para auxiliar nas buscas às vítimas do rompimento da barragem da Mina do Feijão em Brumadinho, solicitou mais ajuda para o governo goiano. Mas apenas um dos dois pedidos foi atendido. Um perito criminal e seis auxiliares de autópsia já atu...