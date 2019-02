Vida Urbana Dois ficam feridos em colisão entre caminhão e Kombi em Goiânia Os dois motoristas dos veículos, que precisaram de atendimento, foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo)

Duas pessoas ficaram feridas durante uma batida envolvendo um caminhão carregado com bebidas e uma VW Kombi. O acidente aconteceu na Avenida Perimetral Norte, no Setor Goiânia 2, na tarde desta quarta-feira (6). Segundo o Corpo de Bombeiros, após a batida, o caminhão capotou na pista e ficou bastante danificado. Os dois motoristas foram levados com ferimentos leves ...