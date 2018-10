Cidades Dois detentos mortos em presídios goianos nesta terça-feira (2) Casos foram registradas em Aparecida e Anápolis

Dois detentos morreram nesta terça-feira (2) em presídios do Estado. A primeira morte, registrada à tarde foi de Leonardo Leandro Caetano, de 34 anos, no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc em Anápolis. O segundo registro, na Casa de Prisão Provisória (CPP), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia foi de Edivaldo Trindade dos Santos, de 26 anos. A Diretoria G...