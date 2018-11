Cidades Dois detentos fogem do presídio de Ceres, em Goiás Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, os presos Laudilon Pedro da Costa Júnior e Erick Rocha Lopes escaparam por um buraco no teto do local

Dois reeducandos fugiram da Unidade Prisional de Ceres, no Centro do Estado, na manhã deste domingo (18). Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os presos Laudilon Pedro da Costa Júnior e Erick Rocha Lopes estavam na cela 4 da ala A e escaparam por um buraco no teto do local. De acordo com a DGAP, quando os agentes penitenciários perceb...