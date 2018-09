Cidades Dois detentos do semiaberto são mortos no Jardim Atlântico, em Goiânia As vítimas estavam em uma bicicleta e faziam uso de tornozeleiras eletrônicas. Polícia acredita que crime tenha sido um acerto de contas

Dois homens foram mortos a tiro na tarde desta sexta-feira (21), no bairro Jardim Atlântico, Região Sul de Goiânia. Ambos cumpriam pena no regime semiaberto e faziam uso de tornozeleiras eletrônicas. De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois rapazes de aproximadamente 20 anos estavam andando em uma bicicleta quando foram abordados. O tiros acertaram a região...