Cidades Dois crimes são registrados na mesma rua do setor Itatiaia, em Goiânia Pela manhã, uma pessoa morreu esfaqueada e, a noite, um homem foi baleado

Dois crimes foram registrados, em horários diferentes, na mesma rua no setor Itatiaia, em Goiânia. Na manhã desta quinta-feira (15), um homem de 36 anos foi esfaqueado na Rua R-25 do setor. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima morreu no local. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem que usava uma tornozeleira eletrônica, estava...