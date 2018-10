Cidades Dois adolescentes são apreendidos suspeitos de envolvimento na morte de mulher em Goiânia Corpo da vítima foi encontrado debaixo de uma ponte na Avenida C-12 com a C-4, no Jardim América

Dois adolescentes foram apreendidos, no fim da tarde desta quinta-feira (25), no Jardim América, em Goiânia. Eles são suspeitos de envolvimento no caso da mulher encontrada morta na tarde da última quarta-feira (24), debaixo de uma ponte na Avenida C-12 com a C-4, no Jardim América, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos tentaram se esconder em um ...