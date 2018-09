Cidades Doença confundida com Alzheimer e Parkinson pode ser curada com cirurgia Segundo o neurocirurgião Fernando Gomes Pinto, é comum pacientes demorarem anos até terem o diagnóstico

O juiz aposentado Albano Giannini, de 78 anos, levava uma vida normal e ativa até, no início de 2017, começar a sentir dificuldades para andar. "Eu tentava levantar e caía. Meu filho tinha até de me dar banho. A cada dia que passava, eu só piorava. Ia a médicos e nenhum me dava um diagnóstico. Para mim, eu estava morto", conta. Sem encontrar respostas, a família passou a...