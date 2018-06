Cidades Doações para festa de aniversário comunitária vão de serviços a dinheiro Nos dias que antecedem as festas a movimentação é grande nas residências de todas as integrantes do grupo

Com a divulgação do projeto nas redes sociais e no boca a boca, as doações surgem. Tudo depende da boa vontade de quem se encanta e acredita no projeto. Há desde a oferta do Salão dos Vicentinos – as datas das festas são adaptadas à sua vacância –, passando pelos ônibus que buscam e levam as crianças em casa, até o empréstimo de brinquedos infláveis. O gesto solidário...