Cidades Dnit afirma que vai providenciar manutenção em BRs de Goiás Órgão federal reconhece problemas em vias e diz que está organizando contratos para realizar melhorias nas pistas

O trecho goiano de rodovia federal com a qualidade do pavimento e sinalização mais preocupante, segundo os especialistas ouvidos pelo POPULAR, é o da BR-153 entre Anápolis e Uruaçu. A superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Goiás informou, por meio de nota, que, para esse ponto, providenciou três contratos para a conservação e...