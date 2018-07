O DJ Italo dos Santos, conhecido como Italo Armani, de 23 anos, saiu de casa no último domingo (1º), no dia de seu aniversário, no setor Negrão de Lima, em Goiânia, embarcou em um celta preto para comprar um refrigerante e não voltou mais para casa.

O jovem está há dois dias desaparecido e não entrou em contato com a família até o momento. Nas redes sociais, os familiares fazem uma campanha em busca de informações sobre o paradeiro de Italo.

Ainda de acordo com as informações dos parentes do DJ, o rapaz passou na casa da avó, ainda no último domingo depois de ter saído de casa, para falar com ela, mas não a encontrou. Mais tarde ele teria ligado para a vó tentando falar novamente com ela. Depois disso, nenhum contato foi feito com a família.

Os familiares orientam que quem tiver alguma informação ligue no número 992-105-307 ou no 190 da Polícia Militar.