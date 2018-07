O DJ Italo dos Santos, conhecido como Italo Armani, de 23 anos, voltou para casa, no setor Negrão de Lima, em Goiânia, no final da tarde desta terça-feira (3). A informação é da irmã do jovem, Ingrid Chaves de Camargo, de 19 anos.

Ela conta que estava na delegacia nesta tarde, quando o síndico do prédio em que a família mora entrou em contato e avisou que Italo tinha acabado de retornar. Segundo Ingrid, Italo voltou dirigindo o carro da família, o estacionou e se dirigiu ao apartamento.

O DJ saiu de casa no último domingo (1º), no dia de seu aniversário, embarcou em um celta preto para comprar um refrigerante e desapareceu. A família chegou a registrar o desaparecimento junto à polícia. Ingrid diz que o irmão está bem, mas que preferiu ficar em seu quarto sem ser incomodado.

“Até o momento ele não quis falar com ninguém e estamos respeitando o espaço dele. Quando ele quiser falar estaremos aqui para apoiá-lo. Quero também agradecer a ajuda de todos”.