Cidades Divulgado o resultado do concurso para professores da rede estadual, veja lista Processo seletivo ofertou 900 vagas; mas devido ao processo eleitoral, as nomeações e posses devem ser realizadas três meses após o término das eleições

O resultado final do concurso para contratação de 900 professores para a rede pública estadual foi divulgado, nesta quinta-feira (6). Devido ao processo eleitoral, as nomeações e posses devem ser realizadas três meses após o término das eleições. Clique aqui e veja lista, os nomes dos aprovados estão entre as páginas 2 e 8. Segundo a Secretaria de Ed...