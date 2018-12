Vida Urbana Divulgada lista oficial de feriados nacionais e pontos facultativos em 2019; confira Além das datas referentes aos dias de descanso da administração federal, Goiânia ainda tem mais duas datas de feriado

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão divulgou nesta sexta feira (28), o cronograma de feriados nacionais e de pontos facultativos da administração federal em 2019. A lista não inclui datas comemorativas estaduais e municipais. As informações foram publicadas em portaria no Diário Oficial da União. Veja a lista completa: - ...