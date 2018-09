Cidades Divulgação de medicamentos e clínicas de aborto no Facebook é investigada pelo MPF em Goiás Órgão solicitou um relatório detalhado das providências tomadas pela rede social acerca das promoções de atividade ilícita

O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás investiga a divulgação de serviços clínicos e medicamentos abortivos em diversos perfis e páginas do Facebook. O procedimento foi instaurado na semana passada. Como solicitado pelo procurador da República Ailton Benedito, que atua no caso, a rede social deve se pronunciar sobre as publicações e quais atitudes foram tomada...