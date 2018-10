Cidades Divórcio e falta de desejo sexual assustam pacientes que enfrentam câncer de mama Muitas mulheres são abandonadas pelos companheiros ou se sentem inseguras com o diagnóstico da doença

O abandono no momento em que a paciente mais precisa. A separação e o divórcio são uma realidade, embora pouco discutida, na vida das mulheres que enfrentam o câncer de mama. Após receberem o diagnóstico, além do combate à doença, elas precisam lidar com incertezas, dúvidas e ansiedades relacionadas ao casamento. Muitos casais que juram amor "na saúde e na doença...