Vida Urbana Discussão entre vizinhos acaba em morte em Caldas Novas De acordo com a polícia, a vítima e o suspeito discutiram após um ter capinado um trecho do lote do outro e danificar alguns pés de fava

Uma discussão por conta da limpeza de um terreno terminou com um morto e outro preso, em Caldas Novas. De acordo com a Polícia Civil, o detido é Wanderson Evaristo Silva de 24 anos. Ele é suspeito de matar com uma espingarda o vizinho de sua fazenda João Eudes, de 41 anos. O crime aconteceu no último dia 5, na zona rural de Caldas Novas. De acordo com informações da PC,...