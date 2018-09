Cidades Diretor do Museu Nacional diz esperar "todo apoio do governo federal" "A hora é de união e reconstrução", disse Alexander Kellner

O diretor do Museu Nacional/UFRJ, Alexander Kellner, afirmou, na madrugada desta segunda-feira (3), em nota oficial, que espera todo o apoio do governo federal diante do incêndio que consumiu as instalações do museu, o mais antigo do País, que completou 200 anos em junho passado. "É uma enorme tragédia", disse. "A hora é de união e reconstrução." Kellner afirmou que...