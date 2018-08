Cidades Diretor de programa da ONU defende redução do desperdício de alimentos no Brasil Hoje 14 milhões de brasileiros não sabem se terão comida todos os dias

O diretor do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da Organização das Nações Unidas (ONU), Daniel Balaban, afirmou que a redução do desperdício de alimentos pode ajudar a acabar com a insegurança alimentar no Brasil. Segundo Balaban, atualmente 14 milhões de brasileiros vivem em situação de incerteza, sem saber se terão comida suficiente todos os dias. “Hoje, um dos...