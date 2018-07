Cidades Diretor de Administração Penitenciária fala sobre a capacidade de fiscalização de presos em Goiás

1 - Qual é a capacidade de fiscalização hoje para que um caso como do estudante Renan Gouveia não se repita? É exatamente aí que estamos trabalhando com o Judiciário, para padronizarmos as ações, mas é preciso registrar que o monitoramento em si não vai impedir que a pessoa cometa um delito. Não podemos aqui acionar um botão para paralisar o preso na rua. Ele est...