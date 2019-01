TRT-18 tem redução de mais de 20 mil processos após reforma trabalhista

O número de novos processos no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), que atua em Goiás, passou de 87.816 em 2017 para 66.890 em 2018, uma redução de quase 24%. Os dados são da Divisão de Estatística e Pesquisas do TRT. O motivo seria a reforma trabalhista, que entrou em vigor em 11 de…