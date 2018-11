Cidades Dinossauro de pescoço longo mais antigo do mundo é encontrado no Brasil O novo dinossauro, da espécie dos saurópodes e batizado como Macrocollum itaquii, apresenta 3,5 metros de comprimento

Um grupo de paleontólogos brasileiros descobriu no interior do Rio Grande do Sul uma nova espécie de dinossauro, descrito por eles como o de pescoço longo mais antigo do mundo, com base na análise de três esqueletos fossilizados completos. A descrição da nova espécie de dinossauro, feita por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federa...