Dinheiro de cirurgia serviu para comprar carro

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP/GO) apura o caso de uma mulher de 43 anos que conseguiu mediante determinação da Justiça o bloqueio de R$ 44,2 mil dos cofres do Estado para realizar uma cirurgia cardíaca de urgência, mas que, depois, teria utilizado o dinheiro para custear dívidas pessoais e até comprar um carro. O caso aconteceu em novembro do ano passado ...