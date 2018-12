Vida Urbana Digital influencer é presa após se envolver em confusão dentro de boate sertaneja O gerente do estabelecimento contou à polícia que a mulher estava agindo com agressividade e os seguranças do local tentaram abordá-la, mas receberam pontapés e mordidas

Uma mulher foi detida após se envolver em uma confusão no último domingo (16), dentro de uma boate sertaneja, em Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, a digital influencer Maiza Abreu mordeu policiais, funcionários e resistiu à prisão. Ela precisou ser algemada e encaminhada até a Central de Flagrante. A PM informou ao G1 que foi acionada e o chamado dizia que uma “mulher transtornada” estaria “quebrando tudo” e agredindo os funcionários da boate. O gerente do estabelecimento contou à polícia que a Maiza Abreu estava agindo com agressividade e os ...