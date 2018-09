Cidades Dificuldade de aliar interesses Para levar “vida” ao Centro, Plano Diretor prevê incentivos à verticalização, mas pretende impor controle para não ameaçar a preservação de zonas históricas de Goiânia

O novo Plano Diretor de Goiânia, que deve ser enviado para apreciação da Câmara Municipal até o final deste ano, sugere intervenções e incentivos para reavivar algumas zonas do Centro da capital. Uma delas é a verticalização ao longo das grandes avenidas, com a liberação para a construção de prédios que mesclam o residencial com o comerciais. Diante do contexto de esv...