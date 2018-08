Cidades Dia “D” é aposta da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia para vacinação Até a útlima quinta-feira (15), apenas 15% do público-alvo havia sido imunizado

Às vésperas do Dia D da campanha nacional de vacinação contra sarampo e a poliomielite, iniciada no último dia 6, ainda falta imunizar 85% das crianças em Goiânia. O dado é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A secretaria tem a expectativa de que o quadro mude com o dia “D”, a ser realizado neste sábado (18). Em função da baixa procura, que preocupa a pasta, est...