Diáconos são ordenados nesta sexta-feira (14), na Catedral Metropolitana de Goiânia

Três Diáconos serão ordenados na noite desta sexta-feira (14), no encerramento do jubileu de ordenação presbiterial da Arquidiocese de Goiânia. O evento, será realizado na Catedral Metropolitana de Goiânia, na Praça Dom Emanoel, no Setor Central, às 19 horas. Os diáconos serão destacados para Bela Vista, Aparecida de Goiânia e Goianésia. Os padres ordenados são Ro...