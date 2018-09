Cidades DGAP nega pedido de casamento entre serial killer e detenta Tiago pretendia se casar com Jéssica, condenada a 20 anos por roubo e com passagens por latrocínio e associação criminosa

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) negou o pedido de casamento do serial killer Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 30 anos, com a também detenta Jéssica Alves dos Santos, de 21 anos, condenada a 20 anos por roubo e com passagens por latrocínio e associação criminosa. De acordo com a Administração Penitenciária, o Regimento dos Núcleos Especiais de Cus...