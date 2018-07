Cidades Dezenove detentos fogem do presídio de Trindade Forte explosão no muro da unidade possibilitou a fuga dos presos. Oito pessoas ficaram feridas

Atualizada às 20h41 Dezenove detentos da unidade prisional de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, fugiram no fim da tarde deste domingo (15). De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), após o término do horário de visitas, houve uma explosão dentro de uma cela da unidade, com o intuito de tirar a atenção dos agentes de plantão. ...