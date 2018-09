Cidades Dez pessoas ficam feridas em acidente envolvendo ônibus e caminhonete, em Trindade Duas pessoas tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas para Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol)

Dez pessoas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e uma caminhonete, na manhã desta sexta-feira (7), no cruzamento das ruas Flamboyant e Gardênia, no Conjunto Dona Íris 2, em Trindade. Com o impacto, o condutor do ônibus perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. O veículo transportava 30 pessoas e foi alugado por uma igreja do bairro. De acordo...