Cidades Dez pessoas ficam feridas em acidente com três veículos em Anápolis Motoristas de dois veículos se recusaram a fazer o teste do bafômetro e tiveram as carteiras de motorista apreendidas e ainda foram multados

Dez pessoas ficaram feridas em um acidente com três veículos na BR-414, no Jardim Promissão, em Anápolis, por volta das 19h de sábado (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Ford Ecosport, seguia no sentido de Anápolis a Corumbá, quando parou na estrada para atravessar a rodovia e entrar no bairro, mas foi atingido por uma Toyota Hilux, que se...