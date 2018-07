Dez detentos da Penitenciária de Luziânia, que fica no entorno do Distrito Federal, foram flagrados tentando fugir do presídio nesta quarta-feira (25). Após o horário de visita dos presos, os agentes estavam os levando de volta para suas respectivas celas quando notaram a falta de alguns detentos durante a chamada.

Os agentes então encontraram dez presidiários escondidos nos banheiros do pátio. Eles estavam com uma pequena serra, um celular e vários lençóis amarrados. Eles pretendiam fugir na noite de hoje. Os detentos envolvidos são integrantes de uma facção criminosa.

A administração do presídio trabalha para instaurar um procedimento contra a tentativa de fuga.